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Leyard: уличные LED-экранов для просмотра крупным планом


25.06.2024 13:32

 

 

Компания Leyard представила «новый стандарт наружных LED-экранов для просмотра крупным планом», с расстояния, не превышающего 2,5 м. Речь о дисплеях Luminate Ultra W – с классом защиты IP65, высокой детализацией, энергоэффективностью и яркостью. Дисплеи можно устанавливать в формате готовых видеостен.

 

В серию Luminate Ultra W входят дисплеи на базе технологии Micro LED, с соотношением сторон 16:9 и малым шагом пикселя (от 1,2). Эти устройства оптимальны для использования в уличных кинотеатрах (Full HD и 4K), в качестве спортивных медиаэкранов, информационных вывесок, в розничной торговле, гостиничном бизнесе и пр. Изображение на дисплеях характеризуется глубиной чёрного цвета, высокой равномерностью цветов и исключительной яркостью даже при прямом солнечном свете. Шаг пикселя: от 1,2 до 2 мм (1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8 и 2 мм) при минимальной яркости 3000 нит; его можно настроить для лучшего соответствия разрешениям Full HD и Ultra HD.

 

Готовые, предварительно сконфигурированные светодиодные видеостены Luminate Ultra W доступны в разрешениях Full HD (с диагональю 115, 145 и 173 дюйма) и 4K (в размере 231 дюйм). Благодаря классу защиты IP65 и светодиодному покрытию для защиты от атмосферных воздействий (ультрафиолетовых лучей, пыли и воды) новые дисплеи являются универсальным решением в самых разных вариантах применения.

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