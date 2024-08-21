Лежи и смотри

21.08.2024 14:29

Компания BenQ приглашает кинолюбителей… прилечь: в модельном ряду бренда появился видеопроектор, позволяющий использовать в качестве экрана потолок комнаты, например, спальни. Новинка – BenQ GV50; она разработана на базе выпускавшейся с 2021 года модели GV30, и тоже оснащается парой СЧ-динамиков мощностью по 4 Вт, но в придачу к ним в проектор встроен ещё и десятиваттный басовик, который позволяет получить максимум удовольствия от саундтреков Dolby Audio.



DLP-проектор (глубина цвета 24 бит, цветовой охват 92% Rec.709, контрастность 100000:1, поддержка HDR и HLG) способен направлять луч света как на потолок, так и на стену: угол наклона по вертикали составляет 135 градусов, а благодаря поворотной базе проецировать изображение с разрешением 1080p можно на любую из стен (угол вращения – 360 градусов). Размеры «картинки»: до 120 дюймов по диагонали, с соотношением сторон 16:9. Световой поток в 500 ANSI люмен не даёт возможности смотреть фильмы при ярком свете, для высокого качества изображения помещение нужно затемнить. Есть автофокус, коррекция трапецеидальных искажений, функция огибания препятствий, цифровой зум.



Google TV обеспечивает доступ к популярным приложениям, таким, как Netflix и Disney+. Запас автономной работы встроенного аккумулятора составляет два с половиной часа (если проектор не подключён к сети электропитания, он автоматически уменьшит яркость); при работе в режиме Bluetooth-колонки – до 280 минут (свыше 4,5 ч). Варианты подключения: USB-C, HDMI с ARC, USC Type-A, разъём для наушников. Поддерживаются Bluetooth 5.0, 802.11ac Wi-Fi, AirPlay, Google Cast.