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LG Channels: удобно, разнообразно, бесплатно


13.06.2024 11:55

 

 

Потребители, выбирающие «умные» телевизоры LG (LG Smart TV), получают возможность пользоваться всеми преимуществами бесплатного потокового сервиса LG Channels.

 

Потоковый сервис LG Channels охватывает широкий спектр новостного, развлекательного и спортивного контента в качестве HD и 4K, от художественных фильмов и образовательных сериалов до масштабных спортивных событий. LG Channels предлагает выбор из более чем сотни популярных ТВ-каналов и позволяет находить нужные передачи и фильмы легко и быстро – благодаря обновлённому пользовательскому интерфейсу и улучшенной навигации.

 

Смарт-телевизоры LG работают на базе операционной системы webOS; эта платформа используется в фирменных ТВ-устройствах уже десять лет, начиная с 2014 года. Производитель гарантирует, что благодаря программе webOS Re:New операционная система телевизора будет обновляться каждый год в течение пяти лет с момента покупки (распространяется только на «умные» телевизоры LG, выпущенные не ранее 2022 года).

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