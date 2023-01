LG CineBeam PF510Q: умный, но недостаточно свободный

24.01.2023 10:35

Компания LG представила новую модель светодиодных проекторов Full HD из серии CineBeam. Это компактное «умное» устройство, которое может проецировать изображение 1080p HDR размером от 30 до 120 дюймов по диагонали на поверхность стены или экран и соединяться по Bluetooth с парой колонок для получения стереозвука.



Размеры PF510Q: 14,7 x 6,6 x 14,7 см; весит проектор всего 1 килограмм. Его можно кинуть в рюкзак и пойти к друзьям посмотреть новый фильм… а вот устроить просмотр на природе, увы, не получится – проектор должен быть подключён к сети электропитания; этим он отличается от беспроводных устройств других производителей, например, XGIMI Halo.



Четырёхканальный LED-источник света рассчитан на 30 часов работы. Световой поток у проектора не самый мощный, всего 450 ANSI люмен, поэтому помещение для просмотра должно быть затемнено. Для настройки изображения предусмотрена функция автокоррекции по вертикали. «Умная» фирменная ТВ платформа webOS 22 обеспечивает доступ к разнообразным стриминговым сервисам (Disney Plus, Prime Video, Apple TV Plus) и совместимость с AirPlay 2 и Apple Home. Владельцам Android придётся прибегнуть к помощи Screen Share. Для проводной передачи есть два порта HMDI, USB Type A и RJ45. Если мощности встроенного динамика (5 Вт, моно) недостаточно, к проектору можно подключить пару беспроводных колонок (функция Bluetooth Audio Dual Out). Цена LG CineBeam Smart Portable Projector (в комплект поставки входит ИК-пульт управления) – 599,99 долларов США.