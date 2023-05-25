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LG CineBeam PU700R: 4K вместо 1080


25.05.2023 09:09

 

 

DLP-проектор LG CineBeam PU700R с поддержкой HDR10 и HLG способен проецировать 4K UHD (3840 x 2160) изображения диагональю до 120 дюймов. Яркость RGB LED источника света – 1000 ANSI люмен; контрастность – 150000:1. Проектор можно использовать даже в достаточно освещённом помещении без необходимости задёргивать шторы.

 

Устройство крепится к устойчивой подставке; пользователь может менять угол наклона проектора (до 90 градусов), проецируя картинку на стену или на потолок. Есть 4/9/15-точечная коррекция трапецеидальных искажений и настройка Auto Screen. Подключение – традиционное, проводное, через входные разъёмы HDMI и USB. Также возможно соединение по Bluetooth и Wi-Fi, есть поддержка AirPlay 2. Проектор оснащён динамиком мощностью 5 Вт, а ещё его можно подключить к двум внешним Bluetooth-колонкам для получения стереозвука. Встроенной подсветки для чтения книг недостаточно, но слегка осветить тёмную комнату и создать романтическую атмосферу можно.

 

«Умная» фирменная платформа Smart webOS обеспечивает доступ ко всевозможным контент-приложениям, таким, как Prime Video, Apple TV, Disney Plus и YouTube. Весит проектор 3 кг; размеры устройства: 16,3 х 30,5 х 14,5 см. Наличие электрической розетки обязательно – встроенного аккумулятора у LG CineBeam PU70 нет.

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