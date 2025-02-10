LG Digital Signage: индивидуальный подход

10.02.2025 20:24

Новинки линейки устройств Digital Signage продемонстрировала компания LG на выставке ISE 2025. В числе представленных на стенде фирменных решений – дисплеи нового поколения MAGNIT на базе технологии microLED, вывески высокой яркости, модульные киоски и др.



Особенностью выставочного стенда LG в этом году стал акцент на индивидуальном подходе. Компания показывала свою продукцию в рамках нескольких тематических зон: розничная торговля, корпоративный сектор, образование, транспорт и гостиничный бизнес. Одним из самых интересных решений стала кинетическая светодиодная стена с искусственным интеллектом Kinetic LED. Экран, состоящий из 88 светодиодных панелей, имеет размеры 718 x 409 сантиметров; образующие стену модули – кубической формы и могут вращаться на 360 градусов по горизонтали.



Micro-LED дисплеи LG MAGNIT рассчитаны на применение на рынке B2B, где отмечается повышенный спрос на экраны сверхвысокой чёткости. Решение было модернизировано, вследствие чего дисплеи теперь проще устанавливать: инсталляторы могут регулировать промежутки между светодиодными модулями не только с передней, но и с задней стороны дисплея. LG также представила наружные вывески сверхвысокой яркости (3000 нит) с фирменной технологией Anti-Discoloration: она позволяет избежать характерного пожелтения экрана, вызванного длительным воздействием прямых солнечных лучей.



