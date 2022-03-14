LG Display и Dezeen возобновили конкурс OLEDs Go!

14.03.2022 15:05

Интернет-портал Dezeen и компания LG Display объявили о возобновлении конкурса OLEDs Go! Некоторые из проектов, ставшие победителями предыдущего этапа, уже реализованы: в ассортименте LG появилось несколько новых моделей ТВ, разработанных на базе идей участников конкурса.

Напомним: цель творческого соревнования OLEDs Go! – мотивировать дизайнеров на разработку новых потребительских товаров с применением технологии органических светодиодов (OLED). В настоящее время технология используется в основном для создания цифровых дисплеев. LG предлагает желающим поделиться своими идеями о том, как можно расширить сферу применения OLED и её главных преимуществ (в том числе лёгкости и тонкости OLED панелей и возможности делать их гибкими и прозрачными), чтобы повысить качество жизни современных потребителей. Недавно устроители конкурса опубликовали описания работ, вошедших в шорт-лист второго этапа OLEDs Go! Всего же свои заявки на участие прислали 300 дизайнеров из 45 стран мира. Финалисты будут бороться за обладание денежными призами (призовой фонд конкурса составляет 88 тысяч евро); их имена будут названы в апреле 2022 года, а в июне жюри выберет победителей.

Ниже – наиболее интересные работы, присланные на конкурс.

Авторы проекта Halo – дизайнеры из Сингапура Брэндон Йео (Brandon Yeo) и Эбигейл Сонья Чанг (Abigail Sonia Chang). Устройство Halo представляет собой настенный светильник-бра, который трансформируется в экран. Для этого нужно потянуть за выступ на цилиндрическом корпусе. Когда необходимость в дисплее исчезает, его можно так же задвинуть обратно в корпус. Принцип работы тот же, что у проекционных экранов или рулонных штор. Когда Halo не используется как дисплей, он может выполнять роль настенного источника рассеянного света. Яркость светильника меняется поворотным регулятором, расположенном на боковой части корпуса.

Хуан Рестрепо (Juan Restrepo, Нидерланды) прислал на конкурс проект под названием Cocoon. Это устройство также выполняет функции светильника и компьютерного монитора, но на этот раз и лампа, и экран – настольные. Размер монитора – 27 дюймов, он крепится к металлической подставке; пользователь может регулировать угол наклона монитора. Задняя поверхность – из текстиля, в сложенном виде она превращается в абажур лампы.

Дизайнеры из Studio WA+CH (Италия) придумали Coated. Это серия интерьерных тумб, каждая из которых оснащена сдвижной дверцей, представляющей собой 55-дюймовый OLED экран. На нём может отображаться различная информация: время суток, дата, погода и пр. Кроме того – и это намного важнее – поверхность экрана может имитировать различные материалы (натуральную древесину или камень, ткани и пр.) и фактуры, что позволяет идеально вписать тумбу в любой окружающий интерьер. Также предполагается, что «умные» устройства, размещённые на верхней панели такой тумбы, будут синхронизироваться с дисплеем – тогда на нём можно будет, например, читать приходящие текстовые сообщения.

Продолжение следует…