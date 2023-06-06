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LG Display награждена на научную работу


06.06.2023 18:27

 

 

LG Display получила награду за свои разработки: общество информационных дисплеев (Society for Information Display, или SID – отраслевая организация, созданная в 1962 году) высоко оценило вклад компании в развитие сегмента ультра-больших OLED-панелей и растягиваемых дисплеев, назвав две исследовательские работы LG Display, посвящённые этим технологиям, выдающимися.

 

Группа инженеров и учёных, работающих в LG Display в рамках направления «Новый OLED-дисплей сверхбольшого размера для телевизоров премиум-класса», получила награду Excellence Paper Award – за создание важных технологий, благодаря которым стало возможным производство очень больших (с диагональю от 80 дюймов) OLED-панелей. В 2018 году LG Display выпустила 88-дюймовую OLED-панель с разрешением 8K, а в прошлом году начала производить панели с диагональю 97 дюймов. На сегодня компания остаётся единственным массовым производителем таких дисплеев.

 

Ещё одним выдающимся достижением LG Display, также отмеченным наградой Excellence Paper Award, стала научная работа «Микро-светодиодные растягивающиеся дисплеи с активной матрицей высокого разрешения». Новая технология позволит создавать экраны, которые можно растягивать, складывать и скручивать. Первый такой дисплей (12 дюймов, полноцветный RGB, с разрешением 100 пикселей на дюйм) появился в 2022 году: его можно растянуть, увеличив площадь поверхности на 20%.

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