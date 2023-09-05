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LG Display расширит ассортимент выпускаемых OLED-панелей


05.09.2023 14:45

 

 

LG Display планирует в скором времени предложить рынку OLED-панели с диагональю 39, 34 и 32 дюйма. Последние можно использовать в качестве дисплеев для OLED-телевизоров.

 

В настоящее время потребителю доступны OLED ТВ с 42 -дюймовыми дисплеями: такие устройства выпускают LG, Sony, Panasonic и Philips. У компании Samsung Display есть в ассортименте панели, созданные по технологии QD-OLED, с диагональю 34 дюйма. Теперь, когда к ней добавится разработка LG Display, у покупателей появится выбор – приобретать ли телевизор QD-OLED или модель WOLED.

 

WOLED-панели LG Display используются в производстве продукции, выпускаемой компаниями LG Electronics, Acer, Asus, BenQ, Philips, Sony, Panasonic и др. Объявление о скором выпуске новых моделей прозвучало на одном из отраслевых мероприятий, состоявшемся на прошлой неделе в Сеуле. Когда начнутся продажи, неизвестно, однако велика вероятность, что новинки будут представлены на ближайшей выставке CES, которая пройдёт в январе будущего года. Кроме того, LG Display анонсировала появление прозрачных OLED панелей с диагональю 30 и 77 дюймов.

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