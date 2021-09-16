LG DVLED Extreme Home Cinema

16.09.2021 01:28

Extreme Home Cinema – новая линейка дисплеев LG с технологией Direct View LED (DVLED). Устройства не рассчитаны на массовый рынок – они разработаны для состоятельных покупателей (в компании их относят к категории «супер-люкс»), а устанавливать дисплеи должны профессиональные инсталляторы (соответственно, и купить их можно только через дилерскую сеть LG).



В зависимости от разрешения, в дисплеях DVLED Extreme Home Cinema используется от 2 миллионов до 33 миллионов отдельных диодов, что обеспечивает исключительную яркость, чрезвычайно долгий срок службы (более 10 лет без потери качества), недоступный для других устройств угол обзора и широчайшую цветовую палитру – даже в помещениях с большим количеством окон и с высокой освещённостью. Производитель обращает внимание на тот факт, что дисплеи Direct-View LED принципиально отличаются от ТВ-мониторов, которые принято обозначать словосочетанием “LED TV”. Последние, по сути, представляют собой жидкокристаллические телевизоры со светодиодной подсветкой для «разгона» яркости. В дисплеях же с технологией Direct View LED изображение создаётся с помощью диодов LED, а потому отличается высокой яркостью и контрастностью.



В новой линейке представлены модели (от 2K до 8K) c соотношением сторон 16:9 и диагоналями от 108 до 325 дюймов. Инсталляторам предоставляется возможность монтировать их по образу и подобию видеостен, создавая единый бесшовный дисплей UltraStretch 32:9, на который можно выводить изображение с многочисленных видео источников (например, для трансляции «живых» спортивных соревнований). Цены тоже впечатляют: самый маленький дисплей обойдётся в 70 тысяч долларов США, а самый большой стоит миллион семьсот тысяч (!) – на эти деньги можно купить три гиперкара Ferrari SF90, и ещё останется…



Для того, чтобы при установке и использовании дисплеев DVLED Extreme Home Cinema ни у покупателей, ни у инсталляторов не возникало никаких проблем, LG организует обучение (для дилеров) и обеспечивает клиентов всесторонней поддержкой. Во время монтажа и подключения интегратор может в любой момент получить онлайн-помощью от инженера LG; а подписка LG Connected Care даёт ему возможность удалённо контролировать, как функционирует дисплей после установки. В течение трёх первых лет эксплуатации производитель дважды в год осуществляет «технический аудит» установленного устройства; гарантийный срок составляет пять лет. Для транспортировки дисплеев используются не стандартные картонные коробки или деревянные ящики, а специальные контейнеры для авиаперевозок.