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LG Electronics расширяет возможности аудиосистемы Sound Suite


15.10.2026 12:36

 

 

Модульная аудиосистема LG Sound Suite недавно была обновлена. Система, разработанная на базе фирменного саундбара FlexConnect с поддержкой Dolby Atmos, стала более адаптивной и совместимой с различным контентом, повысилась гибкость установки и настроек объёмного звучания.

 

В частности, в звуковую панель H7 добавлена поддержка DTS:X и Google Cast. Это расширяет совместимость Sound Suite с иммерсивными аудиоформатами и предоставляет пользователям дополнительные способы транслировать музыку, подкасты и развлекательный контент – напрямую через LG Sound Suite. Инженеры LG ведут работу над созданием хаба для подключения медиаустройств Media Connect Hub: он расширит доступ к контенту DTS:X и поможет воспроизводить его с совместимых внешних источников. 

 

Поддержка двух сабвуферов W7, сетей Wi‑Fi в диапазоне 6 ГГц и стереоконфигураций на каналах 5 ГГц DFS делает Sound Suite более адаптивной к различающимся условиям прослушивания, то есть к особенностям жилого пространства, в котором установлена система. Ей, в отличие от многих традиционных комплектов домашнего кинотеатра, не требуется сложная установка; нет и строгих правил расстановки компонентов. Возможность подключения двух сабвуферов добавлена не только с целью повышения мощности (что делает систему подходящей и для больших помещений), но и для расширения вариантов установки. Наличие в системе двух низкочастотных модулей позволяет увеличить равномерность распределения басов и обеспечить более сбалансированное воспроизведение низких частот в помещении. Кроме того, это означает, что потребители могут начать использовать модульную аудиосистемы с конфигурации, соответствующей их текущим потребностям, а в дальнейшем расширить её для большего соответствия изменившимся условиям или предпочтениям.

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