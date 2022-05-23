ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

LG HU915QE: ближе некуда


23.05.2022 11:38

 

 

Вслед за моделью HU715Q в ассортименте LG появился ультракороткофокусный проектор HU915QE. Его можно установить на расстоянии менее 6 (!) см от стены – и получить 4K HDR изображение размером почти 2,3 м. Новый флагман линейки CineBeam предназначен для «истинных киноманов»; устройство имеет встроенную аудиосистему, вместо привычного для большинства DLP проекторов цветового колеса используется трёхканальный лазерный источник света –для красного, синего и зелёного цветов – со сроком службы около 20 тысяч часов.

 

Коэффициент раскрытия 0.19:1. Проектор обеспечивает изображение диагональю 228 см (90 дюймов), будучи практически вплотную придвинут к стене (зазор должен составлять 5,6 см). Если отодвинуть HU915QE подальше, на 18,3 см, размер проецируемого изображения можно увеличить до трёх метров (120”). Контрастность новинки 2,000,000:1, световой поток 3700 ANSI люмен. Изображение: 4K UHD (3840 x 2160), поддерживается контент HDR10 и HLG и функция HDR Dynamic Tone Mapping. Режим Brightness Optimizer II автоматически настраивает яркость «картинки» в зависимости от освещённости помещения; производитель обещает «высокую чёткость и живость цветов» даже в условиях яркого дневного света – без необходимости задёргивать шторы или опускать жалюзи. Также стоит отметить технологию компенсацию движения и возможность коррекции трепецеидальных искажений.

 

Фирменная платформа webOS 6.0 обеспечивает доступ по Wi-Fi к популярным стриминговым сервисам (Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV). Имеется поддержка Apple AirPlay 2 и три входа HDMI (все – с eARC). Мощность встроенных динамиков (конфигурация 2.2) 40 Вт. Предусмотрен выход S/PDIF для подключения к системе домашнего кинотеатра и возможность беспроводного подключения пары фирменных Bluetooth-колонок.

Связанные новости:
 Проекторы Sonnoc - 23.05.2022 13:08
 NEC: ультракороткий фокус для музеев - 18.05.2022 10:00
 Дисплейные технологии LG на ISE 2022 - 17.05.2022 11:34
 ТВ LG OLED B2 вышли на российский рынок - 28.04.2022 09:54
 Конкурс OLEDs Go! v.2: окончание - 21.03.2022 14:10
 Ультракороткофокусный ViewSonic X1000-4K - 03.03.2022 03:10
 Новые модели 4K проекторов LG CineBeam  - 16.02.2022 10:50
 4K UST проектор вместо телевизора - 13.01.2022 10:04
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007