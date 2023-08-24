ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

LG и Bang & Olufsen опять вместе


24.08.2023 09:24

 

 

Компания LG начала продажи своего нового 4K дисплея на микросветодиодах Magnit в комплекте с парой High End акустических систем Bang & Olufsen Beolab 90. Цена ожидаемо высока.

 

136-дюймовый Magnit и Beolab 90 – комплект вне всяких сомнений очень необычный внешне, даже экстравагантный. Дисплей – безрамочный, узкие боковые стороны отделаны шлифованным алюминием. Разрешение дисплея: 4K UHD (3849 x 2160), частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 2000 нит. Процессор – фирменный a9, используемый во многих современных моделях ТВ LG. Колонки Beolab 90, по выражению их создателей, представляют собой «воплощение самых буйных фантазий» инженеров и дизайнеров Bang & Olufsen. Мощность каждой колонки – 8200 Вт, вес – 137 кг. Соседям не позавидуешь… впрочем, у обладателей подобных аудиосистем соседей и не бывает.  

 

Устройства двух производителей совместимы благодаря объединению платформы webOS, на базе которой разработан Magnit, и программного приложения Bang & Olufsen. С помощью пульта дистанционного управления можно управлять обеими устройствами. Стоимость комплекта превышает 420 тысяч долларов США: 300 тысяч придётся отдать за LG Magnit, ещё 120 тысяч – за громкоговорители Beolab 90. При этом просто «пойти и купить» всю эту красоту не получится – необходимо подать предварительную заявку на приобретение…

Связанные новости:
 Новый стандарт: телевизоры с диагональю 98 дюймов - 11.08.2023 12:18
 Очередной ТВ-гигант: LG Signature OLED M - 07.08.2023 08:54
 LG меняет концепцию  - 31.07.2023 13:59
 LG Magnit: притягивает состоятельных и взыскательных - 05.10.2022 12:23
 Beosound Theatre: меняйте телевизор, а не саундбар - 01.09.2022 12:32
 Beosystem 72-22: сколько живёт качество? - 02.03.2022 00:28
 «Умный» беспроводной Beolab 28 - 06.05.2021 12:41
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007