LG и Bang & Olufsen опять вместе

24.08.2023 09:24

Компания LG начала продажи своего нового 4K дисплея на микросветодиодах Magnit в комплекте с парой High End акустических систем Bang & Olufsen Beolab 90. Цена ожидаемо высока.



136-дюймовый Magnit и Beolab 90 – комплект вне всяких сомнений очень необычный внешне, даже экстравагантный. Дисплей – безрамочный, узкие боковые стороны отделаны шлифованным алюминием. Разрешение дисплея: 4K UHD (3849 x 2160), частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 2000 нит. Процессор – фирменный a9, используемый во многих современных моделях ТВ LG. Колонки Beolab 90, по выражению их создателей, представляют собой «воплощение самых буйных фантазий» инженеров и дизайнеров Bang & Olufsen. Мощность каждой колонки – 8200 Вт, вес – 137 кг. Соседям не позавидуешь… впрочем, у обладателей подобных аудиосистем соседей и не бывает.



Устройства двух производителей совместимы благодаря объединению платформы webOS, на базе которой разработан Magnit, и программного приложения Bang & Olufsen. С помощью пульта дистанционного управления можно управлять обеими устройствами. Стоимость комплекта превышает 420 тысяч долларов США: 300 тысяч придётся отдать за LG Magnit, ещё 120 тысяч – за громкоговорители Beolab 90. При этом просто «пойти и купить» всю эту красоту не получится – необходимо подать предварительную заявку на приобретение…



