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LG Magnit: притягивает состоятельных и взыскательных


05.10.2022 12:23

 

 

Растущий интерес к видеостенам для домашнего применения (смотрите наш вчерашний материал, посвящённый новому тренду) подтверждает и компания LG: на прошедшей недавно выставке CEDIA Expo производитель представил свою новую разработку, видеостену Magnit.

 

LG Magnit – 4K дисплей для домашних кинозалов с диагональю 136 дюймов (почти 3,5 м) и технологией Micro LED. Новинка является частью фирменной линейки LSAD Series. Как сообщает производитель, «благодаря множеству High End функций Magnit обеспечивает премиальное качество изображения, с выдающейся чистотой и контрастностью и непревзойдённой точностью и натуральностью передачи цветовых оттенков». Пиковая яркость устройства – 2000 нит.

 

Фирменный процессор LG’s α (Alpha) 9 с искусственным интеллектом на базе глубокого обучения снижает уровень шума, оптимизирует насыщенность и контрастность – в зависимости от освещённости помещения, в котором установлен дисплей, улучшает чёткость отображения лиц и текста. Частота обновления 120 Гц гарантирует «плавное воспроизведение динамичных изображений при просмотре спортивных соревнований или боевиков».
LG Magnit поддерживает протоколы AirPlay 2 и Miracast, что позволяет скачивать контент напрямую с любого устройства на базе iOS, Android, macOS или Windows 10. Есть возможность прямого скачивания произведений цифрового искусства; благодаря функции коллажирования пользователь может вывести на видеостену десятки фотографий, в нужном размере и порядке расположения на экране. Подключение – через четыре входа HDMI, входной порт LAN, цифровой выходной разъём, два USB порта и один RS232C. Покупателям новинки LG рекомендует дополнить люксовый комплект флагманскими акустическими системами Beolab 90.

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