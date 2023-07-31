LG меняет концепцию

31.07.2023 13:59

LG Electronics намеревается кардинально поменять свой имидж в глазах потребителей и превратиться из бренда бытовой техники в «компанию, предлагающую решения для умной жизни». В английском языке есть соответствующий термин, SaaS-компания. Так называют компании, которые предоставляют готовый продукт в пользование за абонентскую плату.



На прошедшей на днях в Сеуле презентации генеральный директор LG Уильям Чо (William Cho) изложил новую концепцию, основанную на трёх «движителях роста»: развитие новых платформенных услуг за счет расширения бизнес-портфеля, ускорение развития направления B2B («бизнес – бизнесу»), а также освоение новых сфер деятельности, например, таких, как подзарядка электрических транспортных средств и цифровое здравоохранение. «Переломными» направлениями Чо называет переход на использование электричества в качестве источника энергии для автомобилей, развитие сферы услуг и переход на цифровые каналы взаимодействия с потребителями. Именно на них LG сосредоточится для достижения быстрого роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ожидается, что к 2030 году доля этих направлений в продажах и операционной прибыли компании «увеличится на более чем 50 процентов». Для достижения этих целей LG планирует до 2030 года инвестировать более 50 трлн. южнокорейских вон (39,5 млрд. долларов США), из них более 25 трлн. вон – в исследования и разработки, 17 трлн. – в строительство производственных объектов, 7 трлн. – в стратегическое развитие.



Особое внимание Чо уделил планам компании в отношении производства телевизоров. LG будет внедрять услуги, которые приносят постоянную прибыль: предоставление контента, подписки и пр. Сейчас на базе операционной системы webOS работают более 200 миллионов смарт-телевизоров по всему миру. Компания намерена превратиться в «поставщика медиа- и развлекательных услуг» за счет расширения контента, предоставления более широкого спектра услуг, а также рекламы. Дальнейшее развитие получит LG ThinQ UP – она превратится в платформу «Дом как услуга» (Home as a Service) и обеспечит гиперперсонализацию, всевозможные подписки и услуги «умного дома».



