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LG на Воробьёвых


30.12.2022 13:35

 

 

Частью Большого трамплина, центрального элемента нового спортивно-туристического комплекса «Воробьёвы горы», стал огромный светодиодный экран площадью 708 кв.м, составленный из 744 профессиональных сверхлёгких LED-дисплеев LG Signage. Таким образом, важнейший проект, начатый LG в 2021 году, успешно завершен.

 

Новый московский Большой трамплин возводится вместо старого, открывшегося в 1953 году и демонтированного несколько лет назад. Он станет центральным элементом уникального многофункционального городского объекта, имеющего как спортивное, так и социальное назначение. В свою очередь, дисплеи LG, из которых состоит трёхсторонняя светодиодная конструкция, добавляет как технологическую функциональность, так и туристическую привлекательность всему кластеру «Воробьёвы горы», который представляет собой спортивно-развлекательный комплекс с обширной инфраструктурой, от канатной дороги и горнолыжных трасс до спортивной арены и детских клубов. Огромный экран LG благодаря его размерам – высоте 24 м и общей ширине 29,5 м – и расположению Большого трамплина виден с любой точки Воробьёвых гор. Его можно использовать всесезонно и при различной освещённости – благодаря высокому уровню яркости и контрастности и отличному качеству отображения даже в яркий солнечный день.

 

При проектировании трамплина учитывался сложный рельеф местности и особые погодные условия, в том числе риск возникновения сильных ветров (до 30 м/с) и даже ураганов. Светодиодная инсталляция также должна отвечать самым жёстким требованиям эксплуатации, должна быть исключительно надёжна и хорошо защищена от любых агрессивных воздействий окружающей среды. Специалисты LG выбрали для этой установки дисплеи LG LED GSCD100: их вес – всего 19 кг на 1 кв.м., что намного ниже аналогичных решений из других серий LG Outdoor LED; это позволило значительно снизить нагрузку на металлическую конструкцию Большого трамплина. Дисплеи защищены от пыли и воды (IP65), просты в обслуживании (съёмный блок управления облегчает устранение возможных неисправностей).

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