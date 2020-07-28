ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

LG не отказывается от IFA 2020


28.07.2020 12:07

 

 

Несмотря на опасения экспертов, компания LG не отказалась от участия в выставке IFA 2020, которая должна пройти в Берлине с 3 по 5 сентября.

 

LG подтвердила намерение представить свои новые продукты и технологии в рамках IFA 2020 Special Edition и проведёт пресс-конференцию, посвящённую изменениям на потребительском рынке в условиях «новой нормальности». Главный технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics П.Парк (P.Park) проанализирует, какие изменения произошли в образе жизни рядовых потребителей, поговорит о возросшей роли домашнего обучения и представит новые технологические решения LG, соответствующие нынешним реалиям.

 

Напомним: слухи о том, что стенда LG не будет на выставке, возникли после того, как другой крупнейший производитель, компания Samsung, объявила об организации собственного – виртуального – мероприятия – вместо участия в IFA 2020.

Связанные новости:
 Дизайнерский саундбар LG  - 15.07.2020 09:36
 Телевизоры LG 8K NanoCell  - 10.07.2020 11:26
 IFA 2020: производители осторожничают - 08.07.2020 10:11
 Сентябрь уж на дворе… а CEDIA всё нет - 29.05.2020 11:51
 IFA 2020 пройдёт «вживую» - 21.05.2020 07:15
 LG: онлайн-семинары для инсталляторов - 29.04.2020 12:44
 Новость, которая никого не удивит - 22.04.2020 12:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007