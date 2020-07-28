LG не отказывается от IFA 2020

28.07.2020 12:07

Несмотря на опасения экспертов, компания LG не отказалась от участия в выставке IFA 2020, которая должна пройти в Берлине с 3 по 5 сентября.



LG подтвердила намерение представить свои новые продукты и технологии в рамках IFA 2020 Special Edition и проведёт пресс-конференцию, посвящённую изменениям на потребительском рынке в условиях «новой нормальности». Главный технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics П.Парк (P.Park) проанализирует, какие изменения произошли в образе жизни рядовых потребителей, поговорит о возросшей роли домашнего обучения и представит новые технологические решения LG, соответствующие нынешним реалиям.



Напомним: слухи о том, что стенда LG не будет на выставке, возникли после того, как другой крупнейший производитель, компания Samsung, объявила об организации собственного – виртуального – мероприятия – вместо участия в IFA 2020.