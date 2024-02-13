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LG – новейшие решения для бизнеса


13.02.2024 13:18

 

 

В числе фирменных продуктов, которые компания LG Electronics представляла на проходившей в Барселоне выставке ISE 2024, были инновационные решения для бизнеса, позволяющие создавать бесшовные цифровые информационные пространства. Такие решения, созданные на базе технологий Micro LED, All-in-One LED, Transparent OLED и пр., отвечают потребностям современной розничной торговли, корпоративного сектора, образования и гостиничного бизнеса.

 

В частности, на стенде LG был представлен кинетический LED-экран размером 3,67 x 6,1 м, а также крупные светодиодные панели с малым шагом пикселя. Они предназначены в первую очередь для торговых центров и аэропортов: на экране можно демонстрировать всевозможные цифровые изображения, движущиеся синхронно с музыкой и привлекающие внимание посетителей. Большие экраны на базе технологии micro LED характеризуются высоким качеством изображения и очень точной цветопередачей при широком угле обзора. Такие экраны легко могут быть адаптированы к специфическим требованиям клиентов и условиям установки.

 

Оптимальное решение для конференц-залов – дисплей LG Magnit All-in-One («всё-в-одном»), оснащённый расположенными на передней панели элементами управления, легкодоступными и удобными, и встроенными динамиками. Такие дисплеи можно использовать в виртуальных производственных студиях, в корпоративных диспетчерских, номерах отелей и в жилых апартаментах. В числе демонстрировавшихся на выставке фирменных устройств были также новые светодиодные дисплеи All-in-One 171" и ЖК-вывески 105" с соотношением сторон 21:9. Они совместимы с широкоэкранными платформами для видеоконференций и партнёрскими технологическим решениями.

 

Операторам розничной торговли LG также предлагает ряд новых продуктов, в частности, светодиодную вывеску Stretch LED 79”, прозрачный OLED-экран, который можно использовать как цифровое меню, и LG Kiosk самообслуживания. Новинки в сфере образования – интерактивные цифровые доски LG CreateBoard с диагональю от 55 до 86 дюймов. Преподаватели могут загружать задания через веб-браузер и предоставлять учащимся доступ к ним с помощью QR-кодов.

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