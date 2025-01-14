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LG OLED evo 2025: глубокая персонализация на основе ИИ


14.01.2025 10:10

 

 

Телевизоры LG OLED evo 2025 года – устройства с интеллектуальным процессором LG α (Alpha) 11 Gen21 и усовершенствованной фирменной технологией Brightness Booster Ultimate: она позволяет достичь яркости в три раза выше, чем у обычных моделей OLED ТВ.

 

Дисплеи телевизоров нового поколения имеют сертификацию Intertek, подтверждающую стопроцентную точность цветопередачи. Сертификация TÜV Rheinland «Quick Stability with Image Quality» гарантирует пользователям высокое качество изображения сразу после включения телевизора. LG OLED evo 4K 2025 года поддерживают функцию Filmmaker Mode с технологией Ambient Light Compensation: она точно определяет условия освещения и автоматически регулирует настройки изображения. Функции, рассчитанные на геймеров – это переменная частота обновления 4K 165 Гц5 (VRR), минимальная задержка ввода и частота обновления до 165 кадров в секунду. Сертификация VESA ClearMR 10000 гарантирует плавность изображения даже во время динамичных сцен.

 

Телевизоры LG OLED evo 2025 года – устройства, ориентированные на пользователя и интуитивно для него понятные. Алгоритмы глубокого обучения улучшают изображения с низким разрешением и низким качеством. AI Sound Pro обеспечивает насыщенный объёмный многоканальный (11.1.2) звук; AI Picture/Sound Wizard настраивает аудио- и визуальные режимы, обеспечивая по-настоящему индивидуальный развлекательный опыт. AI Welcome составляет индивидуальные рекомендации на основе пользовательских предпочтений и привычек, AI Voice ID распознаёт голоса и автоматически переключает зрительские профили.

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