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LG OLED Evo M4: 4K / 144 Гц без проводов


02.07.2024 14:34

 

 

Телевизоры LG OLED evo M4 – первые подобные устройства, которые могут воспроизводить изображение и звук, передаваемые по беспроводной связи, с разрешением 4K и частотой 144 Гц. Сигналы телевизору посылает коммутационный блок Zero Connect Box, при этом проводное соединение между двумя устройствами отсутствует.

 

В серии представлены OLED-модели с экранами диагональю 65-83 дюйма и 77-97 дюймов. Процессор – LG α (Alpha) 11 с искусственным интеллектом. Блок Zero Connect Box можно разместить практически в любом месте, вне зависимости от конфигурации помещения, а при необходимости переместить его (или сам телевизор).

 

Дисплеи телевизоров новой серии отличаются высоким качеством изображения, в том числе благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей. Нейронный процессор (NPU) и более высокая по сравнению с другими моделями скорость обработки данных делают эти устройства особенно привлекательными для геймеров. Телевизоры LG 2024 OLED серии M4 с диагональю экрана до 83 дюймов поддерживают 4K / 144 Гц, 97-дюймовый OLED M4 поддерживает 4K / 120 Гц.

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