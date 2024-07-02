LG OLED Evo M4: 4K / 144 Гц без проводов

02.07.2024 14:34

Телевизоры LG OLED evo M4 – первые подобные устройства, которые могут воспроизводить изображение и звук, передаваемые по беспроводной связи, с разрешением 4K и частотой 144 Гц. Сигналы телевизору посылает коммутационный блок Zero Connect Box, при этом проводное соединение между двумя устройствами отсутствует.



В серии представлены OLED-модели с экранами диагональю 65-83 дюйма и 77-97 дюймов. Процессор – LG α (Alpha) 11 с искусственным интеллектом. Блок Zero Connect Box можно разместить практически в любом месте, вне зависимости от конфигурации помещения, а при необходимости переместить его (или сам телевизор).



Дисплеи телевизоров новой серии отличаются высоким качеством изображения, в том числе благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей. Нейронный процессор (NPU) и более высокая по сравнению с другими моделями скорость обработки данных делают эти устройства особенно привлекательными для геймеров. Телевизоры LG 2024 OLED серии M4 с диагональю экрана до 83 дюймов поддерживают 4K / 144 Гц, 97-дюймовый OLED M4 поддерживает 4K / 120 Гц.



