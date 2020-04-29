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LG: онлайн-семинары для инсталляторов


29.04.2020 12:44

 

 

LG Electronics USA проводит серию онлайн-семинаров для профессионалов в области заказных электронных инсталляций. Записаться на вебинар можно на портале Reach LG Portal. Каждое занятие проходит в течение 20-30 минут и предусматривает ответы технических специалистов LG (подразделение custom installations) на вопросы слушателей.

 

Обучающий курс посвящён новым моделям телевизоров LG (Gallery OLED GX Series, OLED 2020 4K и 8K, NanoCell 2020 4K и 8K, UHD), фирменным проекторам 4K и саундбарам. Перечень семинаров, которые пройдут до 8 мая, приводим ниже. Здесь – ссылка на регистрацию.

 

29 апреля, 21:00 (МСК, 14:00 EDT) – телевизоры NANOCELL 2020, AI ThinQ Smart, игровые функции
30 апреля, 01:00 (МСК, 18:00 EDT) – телевизоры NANOCELL 2020, AI ThinQ Smart, игровые функции
30 апреля, 16:00 (МСК, 09:00 EDT) – телевизоры UHD 2020, проекторы, саундбары 2020 г, WISA
30 апреля, 20:00 (МСК, 13:00 EDT) – телевизоры UHD 2020, проекторы, саундбары 2020 г, WISA
1 мая, 18:00 (МСК, 11:00 EDT) – инсталляционные функции, управление по IP, режим Public Display
1 мая, 22:00 (МСК, 15:00 EDT) – инсталляционные функции, управление по IP, режим Public Display
4 мая, 16:00 (МСК, 09:00 EDT) – телевизоры серий Gallery Design. Конструкция, особенности установки
4 мая, 20:00 (МСК, 13:00 EDT) – телевизоры серий Gallery Design. Конструкция, особенности установки
5 мая, 18:00 (МСК, 11:00 EDT – телевизоры OLED 2020, Alpha 9 Gen3, Real 8K
5 мая, 22:00 (МСК, 15:00 EDT – телевизоры OLED 2020, Alpha 9 Gen3, Real 8K
6 мая, 21:00 (МСК, 14:00 EDT) – телевизоры NANOCELL 2020, AI ThinQ Smart, игровые функции
7 мая, 01:00 (МСК, 18:00 EDT) – телевизоры NANOCELL 2020, AI ThinQ Smart, игровые функции
7 мая, 16:00 (МСК, 09:00 EDT) – телевизоры UHD 2020, проекторы, саундбары 2020 г, WISA
7 мая, 20:00 (МСК, 13:00 EDT) – телевизоры UHD 2020, проекторы, саундбары 2020 г, WISA
8 мая, 18:00 (МСК, 11:00 EDT) – инсталляционные функции, управление по IP, режим Public Display
8 мая, 22:00 (МСК, 15:00 EDT) – инсталляционные функции, управление по IP, режим Public Display

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