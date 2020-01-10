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LG привезла на CES 2020 новые модели саундбаров


10.01.2020 10:35

 

 

7 января в американском Лас-Вегасе открылась выставка CES 2020. В числе её участников – компания LG, которая показывает на своём стенде множество новых моделей аудио-видео техники для дома.

 

В частности, посетители выставки могут увидеть новую серию саундбаров, разработанных в сотрудничестве с компанией Meridian. В неё вошли модели SN10YG, SN9YG и SN8YG, которые поддерживают форматы объёмного звучания Dolby Atmos и DTS: X. Одна из функций, несомненно, заинтересующих потенциальных потребителей – «умная» технология акустической коррекции помещения AI Room Calibration: она анализирует параметры комнаты и автоматически меняет настройки саундбара. Результатом является эффект объёмного звука, исходящего из нескольких источников и направлений.

 

Для ещё более реалистичного ощущения пребывания в настоящем кинозале имеется дополнительный комплект тыловых динамиков SPK8, совместимых с большинством новых моделей саундбаров LG. При наличии eARC-совместимого телевизора пользователь может напрямую подключить к нему внешние устройства и слушать записи Dolby True HD и DTS Master Audio. Многие модели саундбаров LG 2020 года поддерживают голосовое управление благодаря встроенному виртуальному помощнику Google Assistant.

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