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LG представила OLED-экран, генерирующий звук


16.08.2022 11:51

 

 

В Южной Корее на выставке K-Display 2022 состоялась презентация новой разработки LG Display, 97-дюймового экрана с технологией Cinematic Sound OLED (CSO). Экран сам воспроизводит 5.1-канальный звук, без использования акустических систем.

 

В пресс-релизе, описывающем возможности новинки, говорится о «5.1-канальной звуковой системе, внедрённой в экран». LG Display обещает «качество звука, которое обеспечивает кинематографический уровень погружения» в происходящее на экране без использования динамиков.

 

Новая разработка LG Display – не первое устройство с такими необычными свойствами. Ещё в начале 2017 года компания Sony представила новую технологию Acoustic Surface: весь экран телевизора используется в качестве излучателя, привычных всем динамиков в конструкции нет. Зрителю кажется, что речь и звуки спецэффектов доносятся до него непосредственно от персонажей/объектов на экране. Безусловно, такое устройство не может стать полноценной заменой саундбарам, но идея интересная. Проблема лишь в том, что новая технология вряд ли появится в ТВ производства LG, предназначенных для массового потребителя. По крайней мере, её точно не будет в первом в линейке южнокорейского производителя 4K OLED телевизоре с экраном 97 дюймов, выпуск которого запланирован на конец года…

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