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LG – профессионалам: UltraFine Display OLED Pro


30.11.2021 09:35

 

 

На российском рынке появилась новинка – дисплей LG UltraFine Display OLED Pro. Профессиональная модель с более чем восемью миллионами самоподсвечивающихся пикселей предназначена для специалистов видеообработки, теле- и киностудий. Дисплей обеспечивает реалистичное изображение с идеальным чёрным цветом и точной цветопередачей.

 

Широчайшие возможности цветокоррекции включают изменение цветовой температуры, R/G/B усиление цвета, выбор цветовых координат (Native (sRGB) / DCI-P3 / BT709 / SMPTE-C (BT.2020) / EBU / Adobe RGB / NTSC) для корректировки изображения. Дисплей имеет четыре интерфейса SDI и поддерживает Single/Dual/Quad Link и различные входные/выходные разрешения (SD/HD/3G/6G/12G), обеспечивая передачу оригинального видео без сжатия и перекодировки (протестирована передача на 50 м через 12G-SDI).

 

Новинка поддерживает HDR 10 и HLG и совместима со стандартом HDR-Dolby Vision.  Параметры метаданных распознаются покадрово, что обеспечивает точную вариативность контраста от самой яркой части кадра к наиболее темной.

Для обеспечения однородности баланса белого LG OLED Pro использует до 25 точек определения цветности, яркости и однородности. Предусмотрены программируемые аппаратные клавиши настроек, профили настройки изображения, Gen-lock интерфейса, встроенные шаблоны для корректировки цветопередачи и пр. LG UltraFine Display OLED Pro может выводить уровни громкости сигнала SDI, сравнивать HDR/SDR сигналы, увеличивать область экрана; он поддерживает экранные маркеры, картинку в картинке, спектрограмму яркости и векторную форму цветопередачи, субтитры и т.д.

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