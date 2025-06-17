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LG: сертификат за идеальный чёрный цвет


17.06.2025 18:41

 

 

Телевизоры LG OLED (65-дюймовые модели M5/G5/C5/B5 2025 года) получили сертификат TÜV Rheinland, одного из признанных во всём мире тестировщиков ТВ устройств. Сертификат True Visual Experience with Indoor Lighting (что можно перевести как «Точное (естественное) визуальное восприятие в условиях искусственного освещения» выдан впервые в мире и в том числе удостоверяет, что телевизоры LG OLED воспроизводят на своих экранах очень чёткое изображение с идеальным чёрным цветом даже при искусственном освещении.

 

В процессе испытаний и тестирования эксперты TÜV Rheinland поставили телевизорам LG OLED оценку «отлично» по пяти главным параметрам: чёрный цвет, яркость, длина воспринимаемого контраста, градации и модуляция контраста в условиях окружающего освещения. Испытания проводились при освещении 500 люкс, эквивалентном дневному освещению в стандартной гостиной, и подтвердили, что OLED-телевизоры LG нового поколения сохраняют высокую визуальную точность и глубину тонов в различных условиях освещения.

 

Кроме того, эти же телевизоры были протестированы компаниями UL Solutions, подтвердившей их высокое качество по параметрам «Идеальный чёрный» и «Идеальный цвет», и Intertek, которая установила, что точность цветопередачи и цветовой объём этих устройств составляют 100%.

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