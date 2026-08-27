LG Shield: надёжная защита пользовательских данных

27.08.2026 12:51

На выставке IFA 2026 компания LG Electronics покажет новую линейку телевизоров с искусственным интеллектом. Эти устройства работают на базе интеллектуального процессора α11 третьего поколения, самого мощного из используемых в технике LG; их ключевые особенности: улучшенное качество изображения, высокий уровень персонализации и надёжная система кибербезопасности LG Shield.



Телевизоры LG 2026 года способны рекомендовать своим владельцам контент для просмотра, подобранный на основе глубокой персонализации: помимо прочего, они распознают отдельных пользователей и понимают контекст запроса. Процессор α11 преобразует контент с более низким разрешением в качество 4K и повышает качество звука до кинематографического уровня с виртуальными каналами 11.1.2. Различные «умные» функции также адаптированы к индивидуальным предпочтениям потребителей и предельно просты в использовании. Voice ID распознаёт голоса и переключает телевизор на личный профиль зрителя; AI Chatbot понимает простые описания, связанные с просмотром, и предлагает подходящие решения – например, меняет настройки, если пользователь говорит «Экран слишком тёмный»; «умный консьерж» (AI Concierge) анализирует историю просмотров и заблаговременно предлагает контент, поисковые запросы и релевантные функции в webOS 26.



Фирменная технология LG Shield, отмеченная премией CES 2026 Innovation Awards, надёжно защищает пользовательские данные. Многоуровневая система включает защиту хранения и передачи данных, защищённые обновления и алгоритмы, защищённую аутентификацию пользователей и пр.; она препятствует несанкционированному доступу и предотвращает утечку данных и злонамеренное вмешательство.