LG ThinQ ON: «умный» дом-эмпат

02.09.2024 11:12

На выставке потребительской электроники IFA 2024, которая пройдёт с 6 по 10 сентября в Берлине, компания LG Electronics представит свою новую разработку, хаб для умного дома, оснащённый «эмпатичным» искусственным интеллектом.



Генеративный ИИ адаптируется к предпочтениям пользователей и позволяет управлять «умными» устройствами и пространствами с помощью голосовых команд или запросов, которые можно формулировать в разговорной манере – по сути, так же, как человек обычно общается со своими близкими. Таким образом, взаимодействие пользователя с устройством становится более «человечным» и естественным. Хаб LG ThinQ ON понимает не просто повседневную речь, но и контекст разговоров, и определяет предпочтения пользователя для каждого подключённого IoT-устройства или сервиса. Хаб автономно отслеживает состояние всех элементов системы «умного» дома и информирует пользователей о завершении задачи или обнаружении какой-либо проблемы. Фирменная система безопасности LG Shield шифрует данные пользователей и надёжно хранит их на отдельном сервере.



LG ThinQ ON можно подключать к различным домашним приборам, в том числе IoT, и персонализировать их настройки для любого пользователя. Хаб сертифицирован по протоколу Matter, поддерживает Wi-Fi и Thread. Он постоянно учится, отслеживая индивидуальные паттерны использования техники, и адаптирует взаимодействие гаджетов и человека к привычкам последнего. LG планирует максимально использовать преимущества открытой платформы ThinQ ON и расширять перечень поддерживаемых устройств и брендов.



