LG Wallpaper: возвращение легенды


12.01.2026 13:36

 

 

Самый тонкий TWS-телевизор в мире представила на выставке выставке CES 2026 компания LG Electronics. Устройство под названием Wallpaper, появившееся в ассортименте LG в 2017 году, получило вторую жизнь – теперь телевизор выпускается в корпусе толщиной всего 9 мм, а высокое качество изображения достигается благодаря фирменной инновационной технологии Hyper Radiant Color.

 

Новый LG Wallpaper Design – это OLED-телевизор из серии evo (модель W6) с технологией True Wireless: все входы расположены на отдельном блоке Zero Connect Box, поэтому телевизор можно размещать практически где угодно, при условии, что расстояние между коммуникационным блоком и самим ТВ не превышает 10 метров. Технология Hyper Radiant Color обеспечивает максимально глубокий уровень чёрного, превосходную цветопередачу и высокую пиковую яркость – в 3,9 раз выше, чем у обычных OLED-телевизоров – при почти полном отсутствии отражений, даже при просмотре в ярко освещённых помещениях. Интеллектуальный процессор α (Alpha) 11 Gen3 в 5,6 раз мощнее α9, используемого в ТВ LG OLED evo предыдущего года года выпуска.

 

Как и в случае с другими моделями ТВ производства LG, новый Wallpaper имеет доступ к платформе Gallery+, которая позволяет адаптировать жилое пространство к индивидуальным вкусам пользователя, выводя на экран «спящего» телевизора различные изображения, от шедевров мировой живописи и игровой графики до снимков из личных фотоколлекций, и сопровождая их соответствующей фоновой музыкой. Для геймеров предусмотрены поддержка частоты обновления 4K 165 Гц и совместимость с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium. Время отклика пикселя составляет 0,1 мс, поддерживается автоматический режим низкой задержки (ALLM). С помощью функции Voice ID пользователь может вызвать на экран персонализированную «Мою страницу», получая доступ к личному профилю с персональными виджетами и приложениями. Ещё одна новая функция (она также активируется голосом – или пультом Magic Remote) называется «В этой сцене»: она предоставляет доступ к подробной информации об актёрах и связанном контенте и позволяет создавать изображения с помощью ИИ.

