LG XBOOM: мировая вечеринка

03.10.2024 14:12

Новая маркетинговая кампания LG Electronics (LG) должна увеличить объёмы продаж фирменных аудиосистем серии XBOOM, мощных динамичных колонок для музыкальных вечеринок.



Началом рекламной кампании станет музыкальный фестиваль Boom Boom Pow Festa. Он посвящён ставшей культовой песне группы Black Eyed Peas: трек, выпущенный в 2009 году, возглавлял музыкальный чарт Billboard Hot 100 (США) 12 недель подряд. В рамках фестиваля выступят уличные музыканты из девяти стран – они исполнят популярнейшую композицию Boom Boom Pow в собственной уникальной интерпретации. Кроме них в кампании задействованы и восходящие звёзды мировой музыкальной сцены. Видео отдельных номеров и пр. будут доступны на YouTube-канале LG Global.



В линейку LG XBOOM входят модели XL9T, Go XG8T и XG2T. XBOOM XL9T – напольная колонка-«башня» с парой восьмидюймовых низкочастотных динамиков, пиксельной светодиодной подсветкой на дисплее, а также настраиваемой многоцветной кольцевой подсветкой, создающей световые эффекты, синхронизированные с музыкой. Всепогодные (IP67) компактные системы моделей XBOOM Go XG8T и XG2T могут работать в автономном режиме более 10 часов, прочны и долговечны.



