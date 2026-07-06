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LG xboom Stage 501: караоке без приложений и подписок


06.07.2026 13:44

 

 

Портативная Bluetooth-аудиосистема LG xboom Stage 501 в режиме реального времени превращает любую песню в музыку для караоке. У колонки есть интеллектуальная функция AI Karaoke Master, которая удаляет из записи вокал и позволяет корректировать высоту тона практически в любой песне.

 

Для караоке не требуются ни специальные караоке-треки, ни приложения или подписки, ни сложная настройка – в отличие от традиционных систем, для использования которых нужен предварительно записанный музыкальный материал без вокала. В случае с LG xboom Stage 501 вокал моментально удаляется из уже имеющихся у пользователей, самых обычных записей, с помощью AI-функции Vocal Remover. Функция переключения тональностей Key Changer позволяет приглушать голос исполнителя или вовсе удалять его, и подгонять высоту тона непосредственно на колонке или через мобильное приложение: подпевать разными голосами можно без предварительной подготовки. 

 

Новинка обеспечивает чистый сбалансированный звук: его настраивали, используя компоненты Peerless. Технологии AI Sound и Space Calibration Pro (профессиональная пространственная калибровка звучания) оптимизируют воспроизведение в зависимости от контента и окружающего пространства. Аудиосистема рассчитана на 25 часов автономной работы (аккумулятор съёмный); может работать от электросети. Подсветка (двухполосная светодиодная) – тоже «умная»: технология AI Lighting синхронизирует световые эффекты с музыкой. Для удобства транспортировки имеется система двойных ручек. Колонку можно устанавливать вертикально, горизонтально, под углом, на стойке.

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