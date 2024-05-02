Linkplay Technology рвётся вперёд

02.05.2024 21:59

Новый стример WiiM выпустила компания Linkplay Technology. Устройство под названием Ultra Streamer – новый флагман модельного ряда WiiM, представляющий собой объединённые в одном компактном алюминиевом корпусе музыкальный потоковый плеер и предварительный усилитель для цифровых и аналоговых источников сигнала. Премьера новинки состоится на выставке High End Munich 2024.

Новый WiiM Ultra – по сути, цифровой хаб, на котором базируется домашняя аудиосистема. Он оснащается цветным сенсорным стеклянным экраном с диагональю 3,5 дюйма. Возможности устройства включают стриминг файлов высокого разрешения, продвинутую систему коррекции акустики помещения и «умную» интеграцию с другим аудиооборудованием, например, активными громкоговорителями или усилителями. WiiM Ultra можно подключать к проигрывателю виниловых пластинок, к телевизору, наушникам, AV-ресиверу, сабвуферам, смарт-колонкам, Bluetooth-гарнитурам и пр.

Подробности, касающиеся характеристик и возможностей новинки, пока не разглашаются; известно лишь об усовершенствованном модуле ЦАП премиального уровня (тот, которым оснащается фирменная модель Pro Plus, способен обрабатывать файлы 32 бит / 384 кГц и DSD512) и встроенном MM-фонокорректоре, а также о поддержке подключения по Wi-Fi и Ethernet. Судя по доступным изображениям, есть порт HDMI ARC, по паре линейных входов и выходов RCA, оптический вход/выход, коаксиальный выходной разъём, порт USB-A, разъём 3,5 мм для подключения наушников. Ожидается, что WiiM Ultra появится в продаже до конца второго квартала 2024 года.



