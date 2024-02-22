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Linn и Wisdom Audio взялись за продвижение High End’а


22.02.2024 14:59

 

 

Linn и Wisdom Audio будут совместно продвигать премиальные аудиорешения для дома, чтобы привлечь больше покупателей.

 

Речь идёт о том, что продукция Wisdom Audio станет частью «пакета», который Linn предлагает установщикам фирменного решения Linn Whole Home. Рекомендуемый компанией инсталляционный комплект оборудования совместим с системами домашней автоматизации и управления Crestron и Control 4, а теперь в него будет входить и продукция Wisdom Audio: встраиваемые в потолок акустические системы Insight ICI6 и восьмиканальный усилитель мощности IA-8. Решения Linn представлены фирменными сетевыми музыкальными проигрывателями.

 

Оба именитых производителя ожидают, что такой комплексный подход приведёт новых состоятельных потребителей, которые предъявляют особенно высокие требования к домашним аудиосистемам.

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