Linn и Wisdom Audio взялись за продвижение High End’а

22.02.2024 14:59

Linn и Wisdom Audio будут совместно продвигать премиальные аудиорешения для дома, чтобы привлечь больше покупателей.



Речь идёт о том, что продукция Wisdom Audio станет частью «пакета», который Linn предлагает установщикам фирменного решения Linn Whole Home. Рекомендуемый компанией инсталляционный комплект оборудования совместим с системами домашней автоматизации и управления Crestron и Control 4, а теперь в него будет входить и продукция Wisdom Audio: встраиваемые в потолок акустические системы Insight ICI6 и восьмиканальный усилитель мощности IA-8. Решения Linn представлены фирменными сетевыми музыкальными проигрывателями.



Оба именитых производителя ожидают, что такой комплексный подход приведёт новых состоятельных потребителей, которые предъявляют особенно высокие требования к домашним аудиосистемам.