Linn объявил об апгрейде Sondek LP12

28.06.2022 11:06

Linn объявил об апгрейде фирменного проигрывателя виниловых дисков Sondek LP12: устройства будут комплектоваться другими тонармом и картриджем. Вместо использовавшихся ранее комплектующих на все новые проигрыватели Linn Sondek LP12 теперь будут устанавливаться тонармы нового образца Arko и звукосниматели Kendo.



Arko разработан конструкторами Linn и изготавливается на собственном производстве Linn, без какого-либо участия третьих сторон. При создании новой модели инженеры компании «вернулись к основам, удалив всё, кроме критически важных элементов конструкции, и доведя до совершенства то, что осталось» (цитата из пресс-релиза). Всех владельцев «вертушек» Sondek LP12 с тонармами Majik, Akito, Linn старых моделей, а также тонармами других производителей приглашают посетить салон ближайшего к ним дилера Linn, чтобы послушать, как проигрыватели звучат после апгрейда.

Дополняет новые Arko MC-картридж Kendo, при разработке которого были использованы технологические решения, применявшиеся в модели Ekstatik. Апгрейд – замена звукоснимателям Adikt, Krystal, устаревшим моделям и аксессуарм сторонних производителей.



