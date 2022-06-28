ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Linn объявил об апгрейде Sondek LP12


28.06.2022 11:06

 

 

Linn объявил об апгрейде фирменного проигрывателя виниловых дисков Sondek LP12: устройства будут комплектоваться другими тонармом и картриджем. Вместо использовавшихся ранее комплектующих на все новые проигрыватели Linn Sondek LP12 теперь будут устанавливаться тонармы нового образца Arko и звукосниматели Kendo.

 

Arko разработан конструкторами Linn и изготавливается на собственном производстве Linn, без какого-либо участия третьих сторон. При создании новой модели инженеры компании «вернулись к основам, удалив всё, кроме критически важных элементов конструкции, и доведя до совершенства то, что осталось» (цитата из пресс-релиза). Всех владельцев «вертушек» Sondek LP12 с тонармами Majik, Akito, Linn старых моделей, а также тонармами других производителей приглашают посетить салон ближайшего к ним дилера Linn, чтобы послушать, как проигрыватели звучат после апгрейда.

 

Дополняет новые Arko MC-картридж Kendo, при разработке которого были использованы технологические решения, применявшиеся в модели Ekstatik. Апгрейд – замена звукоснимателям Adikt, Krystal, устаревшим моделям и аксессуарм сторонних производителей.

Связанные новости:
 Есть IKEA – есть винил  - 14.06.2022 14:23
 Linn: совместимость с Savant - 05.05.2022 10:10
 Overton – официальный дистрибьютор Nagaoka в России - 25.04.2022 12:53
 Lenco LS-50LED: доступный винил - 01.04.2022 10:58
 Новый флагманский фонокорректор Exposure VXN - 02.03.2022 11:03
 High End звукосниматель Ortofon Verismo - 05.10.2021 11:27
 Linn возвращается на инсталляционный рынок - 23.12.2019 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007