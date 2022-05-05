Linn: совместимость с Savant

05.05.2022 10:10

Аудио компоненты Linn теперь могут интегрироваться в систему «умного дома» Savant: возможность управления через Savant добавлена в функционал модульного сетевого музыкального проигрывателя Linn Selekt DSM.



Linn Selekt DSM позволяет улучшить звучание домашней аудиосистемы благодаря широким возможностям настроек конфигурации. Его можно использовать как ядро стереосистемы или добавлять колонки для получения эффекта окружающего звучания; только с предусилителем или с усилителями мощности, одним или несколькими (варианты bi-amp и tri-amp); опционально, в момент заказа или позже, к плееру можно добавить плату ЦАП Katalyst.

Linn Selekt DSM поставляется с предустановленным ПО Space Optimisation (для настройки звучания громкоговорителей в зависимости от варианта их установки) и встроенным фонокорректором MM/MC. Устройство поддерживает беспроводной стриминг через Wi-Fi и Bluetooth, FLAC, Apple Lossless, WAV, DSD (64/128), MP3, WMA (за исключением файлов lossless), AIFF, AAC и OGG с разрешением до 24 бит / 192 кГц.