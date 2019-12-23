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Linn возвращается на инсталляционный рынок


23.12.2019 07:00

 

 

Компания Linn анонсировала новый продукт, предназначенный для использования профессиональными инсталляторами – многозонный сетевой музыкальный проигрыватель Kustom DSM. Напомним, первая мультирум-система Linn, называвшаяся Knekt, была выпущена 25 лет назад.

 

В Kustom DSM используется та же новейшая фирменная стриминговая технология, что и в сетевом плеере Selekt DSM. Однако в отличие от последнего Kustom DSM может использоваться как самостоятельно, так и в составе любой системы домашней автоматизации. Он выпускается в двух конфигурациях: два потока / четыре зоны и четыре потока / восемь зон.

 

Предусмотрено подключение нескольких устройств, что позволяет масштабировать систему; есть драйверы для Crestron и Control4. Kustom DSM работает и c фирменным приложением Linn Kazoo. Плеер оснащается современным комплектом аналоговых и цифровых разъёмов для подключения: HDMI ARC, TOSLINK, SPDIF, RCA (х2). Кроме того, есть по два RCA выхода для каждой зоны.

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