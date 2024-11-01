Linn заиграл по-новому

01.11.2024 15:23

Две принципиально новые разработки инженеров Linn – пассивные акустические системы 119 и 150. Linn 119 – относительно компактная полочная модель, Linn 150 – выполненные в том же дизайне напольники. В компании утверждают, что обе новинки абсолютно «всеядны» и отлично справятся с любым музыкальным материалом.



Кроссоверы разработаны специально для двух новых моделей, они обеспечивают чистоту сигнала и динамичное воспроизведение. Варианты отделки корпусов: матовый чёрный, белый, орех, дуб. Дополнительно можно приобрести напольные стойки (для модели 119). Порт фазоинвертора двухполосных полочников Linn 119 расположен на задней панели колонки. Если подключить эти громкоговорители к фирменному сетевому плееру DSM, можно добиться более быстрого и плотного баса благодаря фильтру усиления басов. У трёхполосной модели 150 портов два, они направлены вниз, в пол, для более равномерного распространения баса и минимизации взаимодействия звуковой волны со стенами помещения. За считанные минуты можно осуществить апгрейд обеих моделей до конфигурации Exakt, используя Linn Selekt DSM с модулями усиления и ЦАП и цифровым кроссовером Exakt.



Ещё одна новинка – это Selekt DSM Classic Hub, более продвинутая версия со встроенным усилителем для наушников с джеком 0,25” и RCA выходами. На передней панели расположен хорошо читаемый дисплей, на верхней – главный элемент управления, большой поворотный регулятор с LED-подсветкой. Цвета корпуса: чёрный или серебристый. Производитель утверждает, что Classic Hub может работать абсолютно со всеми источниками, от виниловых и CD проигрывателей до видеостримеров, игровых приставок и проигрывателей Blu-ray дисков.