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Lithe Audio: «блютусная» колонка для кастомных инсталляций


24.04.2024 13:53

 

 

Компания Lithe Audio расширила ассортимент выпускаемых инсталляционных акустических систем – в нём появился беспроводной встраиваемый в потолок громкоговоритель с четырёхдюймовым динамиком и возможностью подключения к источнику звука по Bluetooth.

 

Новинка – потолочная колонка с защитой от пыли и влаги (IP44); эти акустические системы можно устанавливать в жилых помещениях, в том числе тех, где часто бывает повышенная температура и влажность, например, в ванных комнатах. Колонка совсем небольшая; она оснащается встроенным усилителем мощностью 25 Вт (RMS) и подключается к источнику звука по Bluetooth 5.0 (зона действия до 30 м). Проводное подключение, например, к телевизору, тоже поддерживается: у колонки есть входной разъём 3,5 мм.

 

Предусмотрены голосовое управление (Alexa, Google) и пользовательские настройки через фирменное мобильное приложение; последние защищаются паролем и уникальным именем, которое может быть присвоено каждому громкоговорителю.

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