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Lithe Audio: улучшит звук, защитит от огня


14.08.2024 14:55

 

 

Новый защитный колпак (кожух) для встраиваемых акустических систем разработали конструкторы компании Lithe Audio. Новинка, 290 Fire and Acoustic Speaker Hood, обеспечивает пожаробезопасность и надёжно защищает устанавливаемые динамики от огня, не снижая качество звука.

 

В пресс-релизе сообщается, что использование колпака обеспечивает защиту динамика в течение 90 минут. Помимо защитной, у новинки есть и другая функция: кожух существенно снижает утечку звука путём уменьшения пропускания шума до -9 дБ во всех звуковых диапазонах. Трёхслойный колпак также препятствует проникновению звука за пределы помещения, что делает его идеальным решением для тех инсталляционных проектов, к которым предъявляются особо жёсткие требования, касающиеся шумоподавления.

 

Lithe Audio 290 Fire and Acoustic Speaker Hood рассчитан на 6,5-дюймовые и 8-дюймовые потолочные динамики (такие используются, например, в качестве высотных каналов в домашних кинозалах); может применяться, если нужна хорошая звукоизоляция между этажами, например, в квартирах и гостиничных номерах. Процесс установки защитного кожуха простой и недолгий; установить колпак можно в любой момент, например, при ремонте помещения, на этапе строительства и т.д. Lithe Audio 290 Fire and Acoustic Speaker Hood можно использовать при установке в подвесной или гипсокартонный потолок.

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