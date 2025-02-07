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Лёве с лавой


07.02.2025 20:51

 

 

Необычная новинка модельного ряда Loewe – телевизор, в конструкции которого использована настоящая лава.

 

Задняя панель телевизора Loewe stellar alu black + lava имеет отделку из материала, в котором содержится вулканический порошок. Он обладает уникальным набором свойств: высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, долговечностью и термостойкостью, а также обеспечивает превосходную звукоизоляцию и способен гасить вибрации. Микрочастицы порошка смешиваются с бетоном и покрываются слоем прозрачного защитного материала.

 

Экран телевизора – собственного производства, на базе технологии OLED. Loewe stellar alu black + lava оснащается встроенным саундбаром мощностью 80 Вт и четырьмя портами HDMI 2.1. Операционная система: Samsung Tizen OS. Телевизор выпускается с экраном с диагональю 42, 48, 55 и 65 дюймов. В комплект поставки входит ультратонкое настенное крепление и моторизованная напольная стойка. В продаже новинка появится уже в конце февраля.

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