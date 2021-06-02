Любая поверхность превращается в дисплей…

02.06.2021 20:08

…благодаря разработке под названием Project LFX. Авторы идеи – инженеры компании Lightform из Сан-Франциско. Они придумали три устройства, представляющие собой проекционные интерфейсы с автоматическим управлением.

Созданные в Lightform концепты – это потолочный светильник и две настольные лампы. В каждое устройство встроен миниатюрный проектор, а также камеры для 3D-сканирования и отслеживания перемещения людей. Для регулировки положения в пространстве используется система двигателей и зеркал. Интерфейс отслеживает перемещения человека по комнате и проецирует изображение на ближайшую поверхность. При этом речь идёт не только о стенах или столешницах: в роли «проекционного экрана» могут выступать ТВ-дисплеи, плоские поверхности установленных в помещении акустических систем, висящие на стенах картины… Проецируемая картинка может «реагировать» на музыку, например, меняясь или пульсируя в такт и создавая в любой комнате атмосферу ночного клуба…

Кроме того, разработка Project LFX, по мнению её создателей, позволяет более эффективно использовать возможности голосовых помощников, популярность которых растёт день ото дня. Конечно, нет ничего проще, чем спросить «Какая сегодня погода?» и получить исчерпывающий ответ. Но когда возникает потребность, например, заказать продукты в интернет-магазине, одним лишь голосом обойтись сложно – требуется дисплей, на котором можно увидеть изображения товаров и пр. У таких устройств, как Amazon Echo Show или Nest Hub, есть экраны, но они слишком маленькие, и разглядеть на них что-либо можно только с очень близкого расстояния. Project LFX как раз и позволяет создать большой и хорошо читаемый дисплей практически из любой пустой поверхности и в любом месте, удобном для владельца системы. Немаловажно, что, как только потребность в таком «экране» исчезает, исчезает и сам экран.





