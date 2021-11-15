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Любишь Формулу-1? Люби и Klipsch с McLaren


15.11.2021 12:20

 

 

В России появились в продаже наушники Klipsch T5 II TW ANC McLaren Edition. Разработка модели приурочена к 75-летию бренда; это полностью беспроводные наушники с гибридной технологией активного шумоподавления и искусственным интеллектом Bragi. Главная отличительная особенность наушников – отделка фирменным цветом «папайя» и объёмный декор, имитирующий отпечаток шины.

 

Ещё одно отличие «спортивной» версии от базовой – входящая в комплект двойная зарядка, позволяющая одновременно подзаряжать наушники и смартфон. В остальном всё то же самое: два микрофона, 5,8-миллиметровые драйверы, технология Dirac HD Sound, шесть предустановок эквалайзера, аккумулятор, рассчитанный на семь часов автономной работы (до 21 с учётом подзарядки в кейсе), встроенный модуль Bluetooth 5.0 и поддержка фирменного мобильного приложения Connect App. Кивком головы можно принять входящий телефонный звонок, покачав ею – отменить вызов или выбрать другой трек.

 

Розничная цена новинки в России – 39900 рублей.

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