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Loewe bild c: 4K и 2K ТВ


22.04.2022 11:03

 

 

Новинка в ассортименте Loewe – телевизоры bild c, которые, как сказано в пресс-релизе, станут отличным дополнением к современному интерьеру, не доминируя в нём. Телевизоры будут выпускаться в двух вариантах – с диагональю 32 и 43 дюйма.

 

Упоминая современные интерьеры, маркетологи немецкого бренда, очевидно, имеют в виду, прежде всего небольшую площадь жилых помещений – тренд последних лет (разумеется, речь не идёт о дорогом элитном жилье). Новые Loewe bild c – универсальные и компактные телевизоры, для установки которых несложно найти место даже в малогабаритной квартире. Немецкая компания надолго покидала аудио рынок и теперь пытается вернуть былое лидерство, действуя аккуратно и последовательно, в том числе вводя в свой ассортимент вот такие новинки, доступные по цене многим потребителям.

 

Новые bild c (новая фирменная платформа SL7, процессор Novatek, операционная система os7) комплектуются панелями Edge-LED 4K Ultra и 2K Full HD. ТВ поддерживают HDR, HLG, HDR10, WCG и Dolby Vision, а также Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и DTS HD. Мощность встроенного саундбара – 60 Вт. Предусмотрена возможность подключения по Bluetooth к фирменным акустическим системам bild c. Специально для новинки разработан интерфейс, обеспечивающий простой и удобный доступ к различным стриминговым сервисам и возможность гибкой настройки и персонализации ТВ. Также стоит отметить голосовое управление, адаптивную контрастность и наличие четырёх (у 32-дюймовой модели – трёх) портов HDMI 2.1.

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