Loewe bild i: 4K OLED ТВ с диагональю 77 дюймов

24.07.2023 11:18

77-дюймовый 4K OLED-телевизор выпустила компания Loewe. Модель bild I.77 dr+ оснащается встроенным саундбаром и встроенным же записывающим блоком с жёстким диском ёмкостью 1 ТБ.



Новинка поддерживает Apple AirPlay и Google Cast, Dolby Atmos в конфигурации до 5.1.2, HDMI eARC, HLG, HDR 10 и Dolby Vision. Пользователи получают доступ к самым разнообразным стриминговым платформам, включая Apple TV+, YouTube, Netflix, Prime Video и Disney+.



Мощность встроенного усилителя – 1360 Вт. К телевизору можно подключить фирменные акустические системы klang mr, интегрировав получившийся сетап в большую домашнюю мультирум-систему с поддержкой DTS Play-Fi. В комплект поставки входит настенное крепление.



