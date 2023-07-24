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Loewe bild i: 4K OLED ТВ с диагональю 77 дюймов


24.07.2023 11:18

 

 

77-дюймовый 4K OLED-телевизор выпустила компания Loewe. Модель bild I.77 dr+ оснащается встроенным саундбаром и встроенным же записывающим блоком с жёстким диском ёмкостью 1 ТБ.

 

Новинка поддерживает Apple AirPlay и Google Cast, Dolby Atmos в конфигурации до 5.1.2, HDMI eARC, HLG, HDR 10 и Dolby Vision. Пользователи получают доступ к самым разнообразным стриминговым платформам, включая Apple TV+, YouTube, Netflix, Prime Video и Disney+.


Мощность встроенного усилителя – 1360 Вт. К телевизору можно подключить фирменные акустические системы klang mr, интегрировав получившийся сетап в большую домашнюю мультирум-систему с поддержкой DTS Play-Fi. В комплект поставки входит настенное крепление.

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