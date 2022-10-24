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Loewe bild v.48: небольшой, но броский


24.10.2022 10:21

 

 

Новая модель компактных OLED-телевизоров, bild v.48, появилась в ассортименте Loewe. Новинка разработана для использования в небольших жилых пространствах и рассчитана на пользователей, которые ценят в приобретаемой бытовой технике не только функциональность, но и яркий стильный дизайн.

 

Телевизоры Loewe bild v.48 оснащаются четырёхъядерным процессором SX8 Quad Core и 4K OLED панелью последнего поколения. Новинка поддерживает технологии HDR10 и HLG и обеспечивает качество изображения и высокую контрастность, «не уступающие устройствам, лидирующим в данной категории».

 

Мощность саундбара с шестью излучателями – 80 Вт. Производитель обещает звук кинематографического качества и возможность индивидуальной настройки звукового профиля; последнее – благодаря технологии Mimi Sound Personalisation. В комплект поставки входит поворотная подставка для установки телевизора на полку или столешницу; дополнительно можно приобрести несколько разновидностей стоек для напольной установки: модели floor2ceiling, flex, universal.

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