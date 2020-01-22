Loewe готовится к новому захвату рынка

22.01.2020 14:25

Компания Loewe, для которой прошедший год оказался весьма тяжёлым, рассчитывает вернуться на аудио-видео рынок в ближайшее время, и готовит несколько новых разработок, чтобы успеть выступить с ними на IFA2020 в сентябре. Новый владелец Skytec, купивший Loewe в декабре 2019 года, уже сформировал новую команду, набрав в штат почти 50 работников. Управление производством и продажами вновь будет осуществляться из штаб-квартиры в немецком Кронахе.

Одной из главных задач нового менеджмента является доступность фирменной продукции: потребители должны получить возможность быстро и легко заказать большую часть моделей из ассортимента бренда. Генеральный директор инвестиционной структуры Skytec Владислав Хаблиев считает весьма высокими шансы Loewe на успешное возвращение: «После покупки Loewe мы быстро наладили контакты с поставщиками и деловыми партнёрами и получили от них положительные отзывы, а также уверения во всесторонней поддержке наших планов развития». Одним из таких партнёров является компания Hisense, которая некоторое время назад сама проявляла интерес к приобретению немецкого бренда.

У возрождённого Loewe весьма амбициозные планы: разработать несколько новых продуктов к выставке потребительной электроники IFA; она пройдёт в Берлине в сентябре этого года. Модельный ряд будет включать в себя телевизоры, а также несколько новых аудио устройств.