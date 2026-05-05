Loewe купила Cabasse


05.05.2026 14:11

 

 

Зачем? Чтобы «усилить свои позиции на рынке премиальных домашних систем развлечения» и «объединить немецкий инженерный опыт и французское наследие в области Hi-Fi звука».

 

По условиям сделки акустический бренд сохранит свою идентичность и не будет менять «прописку» – останется во французском Бресте; инженеры и конструкторы продолжат свою работу, менять направление развития также пока не планируется. «Дорожная карта» включает развитие кинотеатральных систем, беспроводных и «мультирум» решений; большое внимание будет уделяться персонализации выпускаемой продукции и оптимизации звучания.

 

Участие Loewe будет выражаться в финансовой поддержке, развитии инфраструктуры и расширении присутствия на мировых рынках; для продажи и продвижения акустических систем Cabasse теперь будут использоваться собственные маркетинговые и сейлс-каналы немецкой компании.

