Loewe купила Cabasse

05.05.2026 14:11

Зачем? Чтобы «усилить свои позиции на рынке премиальных домашних систем развлечения» и «объединить немецкий инженерный опыт и французское наследие в области Hi-Fi звука».



По условиям сделки акустический бренд сохранит свою идентичность и не будет менять «прописку» – останется во французском Бресте; инженеры и конструкторы продолжат свою работу, менять направление развития также пока не планируется. «Дорожная карта» включает развитие кинотеатральных систем, беспроводных и «мультирум» решений; большое внимание будет уделяться персонализации выпускаемой продукции и оптимизации звучания.



Участие Loewe будет выражаться в финансовой поддержке, развитии инфраструктуры и расширении присутствия на мировых рынках; для продажи и продвижения акустических систем Cabasse теперь будут использоваться собственные маркетинговые и сейлс-каналы немецкой компании.