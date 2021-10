Loewe навёрстывает упущенное

07.10.2021 09:48

Немецкий производитель Loewe не намерен отступаться от своих планов вновь занять лидирующее положение на рынке. Компания представила ряд новинок, среди которых две новые модели саундбаров и сабвуфер.

Модели klang bar i, klang bar 5 и klang sub 5 разработаны для нового фирменного OLED телевизора bild i. Саундбар klang bar i дополняет встроенную в ТВ акустику – пару 20-ваттных направленных назад динамиков. Саундбар оснащается восемью драйверами общей мощностью 80 Ватт. Тем, кто хочет больше, Loewe предлагает klang bar 5 and klang sub 5; их можно использовать не только с фирменными ТВ, но и с телевизорами других производителей, для получения трёхмерного звука. Loewe klang bar 5 – это 440 Вт, которые обеспечивают два излучающих вверх и два боковых динамика; в комплекте с беспроводным сабвуфером klang sub 5 (два активных динамика и четыре пассивных радиатора) мощность системы возрастает до 800 Вт. Саундбар-«пятёрка» поддерживает Dolby Atmos, DTS:X, Atmos Virtual и Virtual X, Google Chromecast, Apple AirPlay2 и Bluetooth. Устройство имеет три HDMI порта со сквозным прохождением сигнала 4K; наличие HDMI eArc/CEC позволяет управлять саундбаром с помощью ТВ-пульта. Подключив дополнительные колонки klang mr, можно за считанные секунды создать полноценную мультирум-систему.

Телевизоры Loewe bild i выпускаются с диагональю 48, 55 и 65 дюймов; они оснащаются мощным процессором SL7 и поддерживают технологии Enhanced Audio Return Channel (eARC) и высокой частоты кадров (HFR), а также автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM). Операционная система VIDAA, используемая во многих телевизорах Hisens, обеспечивает быстрый доступ к потоковым сервисам, таким, как Netflix или Prime Video. Для тех, кто предпочитаете записывать и хранить видеоконтент, предусмотрен встроенный жёсткий диском DR + ёмкостью 1 ТБ.