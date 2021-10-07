ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Loewe навёрстывает упущенное


07.10.2021 09:48

 

 

Немецкий производитель Loewe не намерен отступаться от своих планов вновь занять лидирующее положение на рынке. Компания представила ряд новинок, среди которых две новые модели саундбаров и сабвуфер.

 

Модели klang bar i, klang bar 5 и klang sub 5 разработаны для нового фирменного OLED телевизора bild i. Саундбар klang bar i дополняет встроенную в ТВ акустику – пару 20-ваттных направленных назад динамиков. Саундбар оснащается восемью драйверами общей мощностью 80 Ватт. Тем, кто хочет больше, Loewe предлагает klang bar 5 and klang sub 5; их можно использовать не только с фирменными ТВ, но и с телевизорами других производителей, для получения трёхмерного звука. Loewe klang bar 5 – это 440 Вт, которые обеспечивают два излучающих вверх и два боковых динамика; в комплекте с беспроводным сабвуфером klang sub 5 (два активных динамика и четыре пассивных радиатора) мощность системы возрастает до 800 Вт. Саундбар-«пятёрка» поддерживает Dolby Atmos, DTS:X, Atmos Virtual и Virtual X, Google Chromecast, Apple AirPlay2 и Bluetooth. Устройство имеет три HDMI порта со сквозным прохождением сигнала 4K; наличие HDMI eArc/CEC позволяет управлять саундбаром с помощью ТВ-пульта. Подключив дополнительные колонки klang mr, можно за считанные секунды создать полноценную мультирум-систему. 

 

Телевизоры Loewe bild i выпускаются с диагональю 48, 55 и 65 дюймов; они оснащаются мощным процессором SL7 и поддерживают технологии Enhanced Audio Return Channel (eARC) и высокой частоты кадров (HFR), а также автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM). Операционная система VIDAA, используемая во многих телевизорах Hisens, обеспечивает быстрый доступ к потоковым сервисам, таким, как Netflix или Prime Video. Для тех, кто предпочитаете записывать и хранить видеоконтент, предусмотрен встроенный жёсткий диском DR + ёмкостью 1 ТБ.

Связанные новости:
 Серьёзные намерения Loewe  - 08.09.2021 12:48
 Play-Fi ТВ: интеграция с беспроводными громкоговорителями - 25.08.2021 10:17
 Loewe снова в России! - 20.05.2021 10:09
 Loewe готовится к новому захвату рынка - 22.01.2020 14:25
 Loewe прекратила свою деятельность - 02.07.2019 07:00
 Телевизоры Loewe: новый дизайн и голосовое управление Alexa - 14.09.2018 09:00
 Loewe: первый KNX модуль для телевизоров - 22.03.2018 17:51
 Loewe: OLED HDR 4K телевизор Bild 5 - 10.07.2017 13:42
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007