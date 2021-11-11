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Loewe: новинки серии klang


11.11.2021 10:17

 

 

Около месяца назад компания Loewe представила новую серию фирменных продуктов под названием klang. На тот момент в ней были представлены сабвуфер и два саундбара. Теперь линейка дополнена ещё пятью моделями. Это мультирум-колонки klang mr1, mr3 и mr5, а также «умные» громкоговорители s1 и s3.

 

Немецкий производитель, перешедший в руки нового собственника, компании SkyTec Group Ltd, спешит наверстать упущенное время и рассчитывает на быстрое возвращение своих прежних позиций на рынке домашних аудио-видео компонентов. Колонки серии klang mr – это три модели с поддержкой DTS Play-Fi и Airplay 2. По Bluetooth они могут подключаться к смартфонам и планшетам. Управление осуществляется с помощью стеклянного сенсорного экрана, расположенного на верхней панели громкоговорителя. Мощность самой маленькой колонки, mr1, составляет 30 Вт. Loewe рекомендует использовать эту модель в качестве тыловых surround-каналов. Более мощный (150 Вт) и крупный mr3 комплектуется тремя полнодиапазонными динамиками, встроенным сабвуферным модулем и парой пассивных радиаторов. «Старшая» модель klang 5 имеет тот же набор драйверов плюс три твитера; мощность устройства – 180 Вт.

 

Смарт-спикеры s1 и s3 отличаются размерами и мощностью (2x20 Вт и 2x30 Вт соответственно). Корпуса – из шлифованного алюминия; варианты отделки: «базальт» или светло-серый. Колонки поддерживают беспроводное подключение по Bluetooth. «На борту» интерент, FM и DAB/DAB+ радио; у модели s3 – встроенный CD плеер. Старшая модель также поддерживает Spotify Connect и даёт владельцу возможность скачивать музыку через стриминговые сервисы Deezer, Amazon Music и пр. У колонки есть большой дисплей, а управлять ею можно с помощью пульта или через приложение Loewe Radio.

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