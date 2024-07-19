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Loewe перейдёт на ОС Tizen


19.07.2024 11:14

 

 

По соглашению между компаниями Samsung Electronics и Loewe новейшие модели телевизоров Loewe премиальной серии Stellar будут использовать операционную систему Samsung Tizen.

 

Соглашение подписано в рамках развития лицензионной программы Tizen Licensing Programme, запущенной в 2022 году. Так Samsung планирует расширить своё присутствие на рынках Европы и всего мира. Несколько лет назад доля рынка Tizen начала снижаться, уступая Android TV и Roku; для решения проблемы Samsung открыл возможности лицензирования Tizen сторонним производителям.

 

Сотрудничество с Loewe, как считают в Samsung, привлечёт состоятельных потребителей – благодаря ОС Tizen перед ними откроются новые возможности, в том числе в области взаимодействия с ТВ устройствами. Tizen обеспечивает доступ к множеству функций и предлагает широкий спектр контента и услуг. В их число входят Samsung TV Plus с большим количеством бесплатных каналов и контента по запросу; Gaming Hub с доступом к лучшим игровым платформам и сервисам; приложение SmartThings, позволяющее управлять интеллектуальными устройствами во всём доме.

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