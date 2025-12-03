Loewe расширяет модельный ряд

03.12.2025 14:44

Компания представила две новые модели телевизоров, пополнив фирменную премиальную серию stellar alu black устройствами с экранами больших диагоналей.



Новинки – это 77- и 83-дюймовый телевизоры, главной особенностью которых являются используемые материалы; напомним, в отделке корпусов этих устройств применяется бетон, в компании это называют «крафт-дизайном». Телевизоры серии stellar alu black представляют собой современные арт-объекты и позиционируются как продукция для состоятельных эстетов. Они комплектуются Ultra HD OLED-дисплеями с технологией Master Black Polariser: изображение характеризуется высокой яркостью и контрастностью и большой глубиной чёрного цвета, что устраняет необходимость в создании специальных условий для комфортного просмотра (затемнения помещения и т.п.).



Мощность встроенного саундбара с поддержкой Dolby Atmos и Virtual 3D составляет 80 Вт. Этого более чем достаточно для хорошего звука, даже если к телевизору не подключены внешние акустические системы. Также имеется встроенный звуковой процессор и усилитель класса D. Есть четыре порта HDMI 2.1 и поддержка стриминговых платформ Netflix, Disney+, Amazon Prime и др. Технологии VRR (до 144 Гц) и DR+ обеспечивают возможность использования телевизоров не только для просмотра фильмов и ТВ-программ, но и для компьютерных игр.



